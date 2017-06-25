بريطانيا: جرح 6 أشخاص بحادث دهس "غير إرهابي" بعد صلاة العيد بنيوكاسل

نيوكاسل، بريطانيا (CNN)— أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، إصابة ستة أشخاص في مدينة نيوكاسل، شمال شرق بريطانيا بعد صلاة عيد الفطر، في حادث قالت إنه لا يتعلق بـ"الإرهاب."

وقال مسجد نيوكاسل المركزي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن سيارة اصطدمت بمشاة فور انتهاء صلاة عيد الفطر، في حين ذكرت الشرطة أن الحادث وقع خارج مركز ويست غايت الرياضي.

ولفتت الشرطة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى أن امرأة تبلغ من العمر 42 عاما تم اعتقالها، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الوقت الحالي لكشف ملابسات الحادثة.