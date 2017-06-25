طالب سعودي مُتهم بقتل مراهقة بأمريكا يهرب بعد دفع القنصلية لكفالته

اوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت الشرطة الأمريكية في بورتلاند، إن الطالب السعودي، عبدالرحمن سمير، المتهم بقتل مراهقة أمريكية في حادث دهس في بورتلاند، هرب بعد قيام القنصلية السعودية بدفع كفالته.

وبينت السلطات الأمريكية أن سمير البالغ من العمر 21 عاما فر بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية بانتظار بدء المحاكمة في قضية مقتل المراهقة فالون سمارت البالغة من العمر 15 عاما في حادث دهس وهروب.

وأشار مكتب الشرطة المحلي في تصريح لـCNN إلى أن الطالب السعودي تمكن من إزالة سوار التعقب الذي يوضع في القدم لتحديد تحركاته، وذلك قبل تسعة أيام من بدء محاكمته، لافتا إلى أن السلطات لا تزال تبحث عنه.

ويشار إلى أن المراهقة الأمريكية كانت تقطع شارعا مزدحما في بورتلاند متوجهة للقاء والدتها بتاريخ الـ19 من أغسطس/ آب 2016، عندما دُهست بسيارة يشتبه بأن الطالب السعودي كان يقودها، الأمر الذي أدى لوفاتها في وقت لاحق، وفقا لمكتب الادعاء بالولاية.