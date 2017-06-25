أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استهدف مركزان إسلاميان بحادثتين مرتبطتين بالكراهية بمنطقتين متقاربتين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تضمنت حرق مصحف وتمزيق آخر بحادثة أخرى.
أمريكا.. تمزيق مصحف وحرق آخر في حادثتين بأقل من يوم
أمريكا.. تمزيق مصحف وحرق آخر بأقل من يوم
العالم
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 10:44 (GMT +0400).
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استهدف مركزان إسلاميان بحادثتين مرتبطتين بالكراهية بمنطقتين متقاربتين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تضمنت حرق مصحف وتمزيق آخر بحادثة أخرى.
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