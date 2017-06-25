أمريكا.. تمزيق مصحف وحرق آخر في حادثتين بأقل من يوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استهدف مركزان إسلاميان بحادثتين مرتبطتين بالكراهية بمنطقتين متقاربتين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تضمنت حرق مصحف وتمزيق آخر بحادثة أخرى.