أمريكا.. تمزيق مصحف وحرق آخر في حادثتين بأقل من يوم

أمريكا.. تمزيق مصحف وحرق آخر بأقل من يوم

العالم
آخر تحديث الأحد, 25 يونيو/حزيران 2017; 10:44 (GMT +0400).
أمريكاجرائم عنصريةعنصريةأديان
1:04

استهدف مركزان إسلاميان بحادثتين مرتبطتين بالكراهية بمنطقتين متقاربتين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تضمنت حرق مصحف وتمزيق آخر بحادثة أخرى.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استهدف مركزان إسلاميان بحادثتين مرتبطتين بالكراهية بمنطقتين متقاربتين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تضمنت حرق مصحف وتمزيق آخر بحادثة أخرى.

أمريكاجرائم عنصريةعنصريةأديان