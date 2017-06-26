المحكمة العليا بأمريكا ترفع جزئيا التحفظات على مرسوم حظر السفر

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)— أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، قرارها برفع جزئي للتحفظات الصادرة على مرسوم حظر بموجبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواطنين من ستة دول ذات غالبية سكانية مسلمة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبموجب قرار المحكمة العليا فسيفعل الحظر على الأجانب ممن لا يملكون "ادعاء يثبت وجود علاقة حسن نية مع فرد أو مؤسسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية،" وهو الأمر الذي يعتبر نصرا جزئيا للرئيس ترامب الذي واجه عددا من الأحكام الصادرة من محاكم فيدرالية تعلق فيه هذا الحظر.

وقدمت المحكمة العليا أمثلة على العلاقات الرسمية مع الأفراد والمؤسسات مثل قبول الطلاب بالجامعات الأمريكية وقبول أفراد لوظائف بشركات داخل أمريكا، في حين لفتت إلى أنها ستستمع لمرافعات قضية حظر السفر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويشار إلى أن ترامب أصدر في الأسبوع الأول على تنصيب ترامب، حيث منع مواطني كل من العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما ومنع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما.