بعد قرصنة موقع حاكم أوهايو.. اختراق موقع بلدة بروكهافن الأمريكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرض موقع بلدة بروكهافن الأمريكية، الأحد للاختراق مما يبدو أنه هجوم من قبل قراصنة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

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وقال جاك كريغر، مدير التواصل في بروكهافن، إن زوار الموقع وجدوا الشعار الأسود ذاته الذي وجد على موقع حاكم أوهايو، جون كازيش، مع عبارة: "ستتحملون المسؤولية، ترامب، أنت وشعبك، لكل قطرة دم تراق في البلاد الإسلامية."

ويبدو أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "Team System DZ" اخترقت العديد من المواقع الرسمية، بما في ذلك موقع زوجة حاكم أوهايو، كارين كاسيتش، وموقع إدارة أوهايو لإعادة التأهيل والإصلاحيات. تلك الصفحات عرضت نفس الرسالة التي نُشرت على موقع كاسيش. وبالإضافة إلى العبارات التي يبدو أنها موالية لتنظم "داعش"، ظهر سطر على كل صفحة: "اختُرق من قبل Team System DZ."