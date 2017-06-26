غرق سفينة سياحية تحمل 150 شخصا شمال غرب كولومبيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت سلطات كولومبيا، فجر الاثنين، غرق سفينة سياحية تحمل 150 شخصا، شمال غرب البلاد.
وقالت السلطات الكولومبية إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم و30 آخرين ما زالوا مفقودين. وأضافت أنه جرى إنقاذ 100 شخص، بينهم 21 مصابا، بعد غرق السفينة، مساء الأحد، بالتوقيت المحلي.
وأعلنت القوية الجوية الكولومبية عن إرسال مروحيات للمشاركة في عملية الإنقاذ. وقالت لورينا سالازار، إحدى الناجيات، لشبكة CableNoticias، إنه "لم يكن على متن السفينة سترات إنقاذ من الغرق".
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