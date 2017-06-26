ارتفاع التكلفة البشرية لهجمات "داعش" في الفلبين

ارتفاع التكلفة البشرية لهجمات داعش في الفلبين

العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
الفلبينحرب داعشداعش
1:00

فريق المقدم دالاجويت عالج أكثر من 300 جريح منذ بداية الأزمة في الـ23 من مايو/أيار

(CNN)-- بدأ الضحايا بالمجيء إلى هذه المستشفى منذ أن اقتحم مقاتلو داعش مدينة مراوي. بعد فترة قصيرة، قاتلتهم القوات الفلبينية أيضاً. والمكان مزدحم لدرجة أن هناك ثلاثين من الجنود المصابين ينامون على أسرّة في غرفة خارجية.

الفلبينحرب داعشداعش