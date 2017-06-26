ارتفاع التكلفة البشرية لهجمات "داعش" في الفلبين

(CNN)-- بدأ الضحايا بالمجيء إلى هذه المستشفى منذ أن اقتحم مقاتلو داعش مدينة مراوي. بعد فترة قصيرة، قاتلتهم القوات الفلبينية أيضاً. والمكان مزدحم لدرجة أن هناك ثلاثين من الجنود المصابين ينامون على أسرّة في غرفة خارجية.