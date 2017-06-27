أمريكا: إطلاق نار محتمل بموقع ريدستون العسكري

ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الجيش الأمريكي إن منطقة ريدستون العسكرية في ولاية ألاباما مغلقة بسبب "احتمال وجود عملية إطلاق نار جارية،" وفقا لما ذكرته المنطقة العسكرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وكانت هناك تقارير حول وجود إطلاق نار في المبنى رقم 5301 وهو المبنى الذي يحتوي على قيادة الملاحة والصواريخ في مجمع سباكرام، وفقا لما قاله كيم هانسون المتحدث باسم الجيش.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه السلطات تتأكد من هذه التقارير، أرسل الجيش الأمريكي رسائل نصية للأفراد بالمنطقة العسكرية وعائلاتهم تطلب فيه الابتعاد عن مجمع سباكرام وإذا كانوا في المجمع عليهم الابتعاد عن الطابق الثاني من المبنى المقصود.