الحرارة المفرطة بالجزائر تؤدي إلى اشتعال 13 حريقا في الغابات

الجزائر (CNN)— أدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالجزائر إلى وقوع 13 حريقا في غابات مجموعة من الولايات، استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة عليها، في ظرفية ارتفعت خلالها الحرارة إلى 44 درجة بعدد من مناطق الجزائر.

وصرّح المدير العام للغابات بالجزائر، عبد الفتاح عبد المالك، إن مصالح إدارته سجلت وقوع 13 حريقا في ولايات شلف وغليزان وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة وأم البواقي و والمدية، متحدثا للإذاعة الجزائرية أنه تمت السيطرة على الحرائق واتخاذ العديد من الإجراءات وتسطير جدول مداومة بتنسيق مع الحماية المدنية.

وسجّلت درجات الحرارة ما بين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء 40 درجة معدلا في البلاد، خاصة في المناطق الجنوبية التي ارتفعت درجة الحرارة بها إلى 44، بينما سجلت المناطق الساحلية درجة حرارة أقل نسبيا، وتشير التوقعات أن الحرارة ستنخفض في الجزائر بدءًا من غد الثلاثاء بعد خمسة أيام من الأجواء الساخنة.