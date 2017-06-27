ترامب يتهم أوباما بإمكانية التواطؤ حول التدخل الروسي في الانتخابات.. ويطالب بالاعتذار

واشنطن (CNN)— اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بإمكانية التواطؤ في موضوع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أو عرقلته للإجراءات المطلوب القيام بها، مطالبا بالاعتذار.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتير، اليوم الاثنين، إن "كل ما يقوم به الديمقراطيون هو العرقلة، أي التأجيل والشكوى، بينما لا يتوفرون على سياسات أو أفكار"، مضيفا ان السبب وراء عدم قيام أوباما بما يلزم حول روسيا بعد إشعاره من لدن سي أي إيه بوجود تدخل هو "كونه كان يتوقع فوز كلينتون".

وزاد ترامب أن "الحقيقة هي عدم قيام الرئيس السابق أوباما بأي شيء بعد إشعاره بالتدخل الروسي شهر أغسطس/آب، وبقي أربعة أشهر ينظر إلى روسيا"، إذ ورغم "وجود عدسة مكبرة على موضوع التدخل الروسي، لا توجد أي تسجيلات حول وجود تواطؤ ولا حول العرقلة"، يقول ترامب مستغربا، مضيفا أنه يستحق تلّقي اعتذار عمّا وقع.

وأشاد ترامب بأعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، متحدثا عن أنهم يعملون بجدية دون أيّ مساعدة من لدن الديمقراطيين. ولم يتبين الجهة التي يطالبها ترامب بالاعتذار، كما لم يدل بهوية الجهة التي اعتبر أن أوباما قد يكون متورطا معها.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، سين سبيسر، قد صرّح اليوم الاثنين أن تعامل إدارة أوباما مع الموضوع الروسي يثير أسئلة حول دوافع الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن الإدارة السابقة لعبت هذه الورقة لأجل لوم ترامب وروسيا، وفي الوقت نفسه، كانت تعلم بوجود هذا الأمر ولم تقم بشيء حياله.

وتابع سبيسر في تصريح صحفي: "السؤال هو، إذا لم يتخذوا أيّ إجراء، فهل يجعلهم هذا متآمرين؟ أظن أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج أجوبة حول من يعرف ومتى كان يعرف".