واشنطن (CNN)— يتجه وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي إلى الإعلان عن إجراءات أمنية جديدة تخصّ المطارات التي تحتضن رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة، حسب ما أكده أكثر من مصدر لشبكتنا، وأشار متحدث من داخل إحدى شركات الطيران أن الإجراءات ستكون "ظاهرة وغير ظاهرة".

ويتوقع أن تنصب الإجراءات الجديدة حول تدقيق أفضل في هويات موظفي الطيران، واستجواب أقوى للمسافرين قبل صعود الطائرات، وتقوية استخدام كلاب التفتيش، وزيادة تقنيات البحث عن مواد متفجرة.

ولن تقوم وزارة الأمن الداخلي بتقديم تفاصيل الإجراءات لأسباب أمنية، ويتحدث مسؤولون عن أن الإجراءات موجهة بالأساس لشركات الطيران، إذ لا تملك الوزارة سلطة قضائية على المطارات الأجنبية، لكنها تملك سلطة على شركات الطيرات عندما تقوم برحلات مباشرة في اتجاه الولايات المتحدة.

وتتحدث الوزارة أنه في حالة رفض شركات الطيران اتباع هذه التوجيهات، فإنها معرضة لغرامات مالية، وقد تصل العقوبات لمنعها من القيام برحلات نحو الولايات المتحدة. وقد سبق لجون كيلي أن صرّح لـCNN أن عشر مطارات عبر العالم، طالها حظر السفر إلى بلاده، ستكون لها فرصة الخروج من المنع إذا اتبعت إجراءات أمنية معيّنة.