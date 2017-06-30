مُشرعون بألمانيا يصوتون لصالح زواج مثليي الجنس

برلين، المانيا (CNN)— صوت مشرعون بألمانيا، الجمعة، على مشروع قرار يسمح بزواج مثليي الجنس، الأمر الذي سيعطي المثليين في البلاد فرصة الحصول على حقوق توازي تلك التي يتمتع بها المتزوجون من الرجال والإناث.

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ونال مشروع القرار هذا تأييد 393 مشرعا مقابل 226 رافضا وغياب أربعة، حيث من المتوقع أن يمرر القرار الأسبوع المقبل عند عرضه على المجلس الاتحادي الألماني أو ما يُعرف بـ"بوندسرات."

من جهتها قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد الإدلاء بصوتها، إنها صوتت بـ"لا" إلا أن وضع مشروع القرار هذا للتصويت كان في غاية الأهمية، قائلة: "بالنسبة لي وللقانون الأساسي، فالأمر يتعلق بزواج الرجل بامرأة، ولهذا صوت بالرفض."