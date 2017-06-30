"حظر ترامب" يدخل حيز التنفيذ.. إليكم من سيُمنع دخول أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دخل حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحق مواطني ست دول ذات غالبية إسلامية، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

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المتأثرون بدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ هم الأشخاص الذين ليس لهم "إثبات ادعاء دخول الولايات المتحدة الأمريكية،" وهذا ينقسم إلى جزئيين وفقا للقرار الذي بتت فيه المحكمة العليا بأمريكا، الجزء الأول هم من "لا يملكون إثباتا على ادعاء وجود علاقة تجمعهم مع مؤسسة أو هيئة بأمريكا مثل مدرسة أو جامعة أو وظيفة."

أما بالنسبة للجزي الثاني ممن سيمنعون دخول أمريكا، فهم من "لا يملكون إثباتا على وجود علاقة مع شخص مقيم في أمريكا، كراع أو فرد من أفراد عائلته،" وما على شاكلة ذلك.

ويشار إلى أن ترامب أصدر في الأسبوع الأول على تنصيب ترامب، حيث منع مواطني كل من العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يوما ومنع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما.