مقتل سيدة وإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمستشفى في نيويورك.. والمنفذ طبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قُتلت امرأة، وأُصيب خمسة أشخاص بجراح اليوم الجمعة في إطلاق نار بمستشفى برونكس ليبانون، بمدينة نيويورك، حسب ما أكده مصدر من الشرطة لـCNN.

ولفظ منفذ الهجوم أنفاسه في المستشفى بعدما أطلق النار على نفسه، وقد كان يرتدي معطف مختبر عليه صفته المهنية، حسب مصادر أمنية، وعُثر على جثة سيدة بالقرب منه، وأعلنت الشرطة أن اسم المنفذ هو هنري بيلو، وهو طبيب سابق بالمستشفى.

وتعدّ إصابة ثلاثة أشخاص من بين خمسة خطيرة إثر تعرّضهم للنار، وقد طالبت الشرطة بإخلاء المنطقة، وأكدت مصادر أن هناك دماء في جدران المستشفى، كما تم إشعار عمدة المدينة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان عددا من موظفي المستشفى وأشخاصا آخرين يخرجون من البوابة الرسمية وأياديهم في الأعلى، وهم في طريقهم نحو عناصر الشرطة.