اعتداء على سائحتين ألمانيتين في تونس.. والداخلية تنفي أيّ صلة بالإرهاب

تونس (CNN)— تعرّضت سائحتين ألمانيتين إلى اعتداء بالسكين في مدينة نابل التونسية اليوم الجمعة، وهو حادث أكدت وزارة الداخلية والسياحة، في بلاغ مشترك، أن لا صلة له بأيّ عمل إرهابي.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تعرّض سائحة ألمانية في سوق شعبي بمدينة نابل إلى محاولة سرقة بالتهديد بالسلاح، وعند رفض السائحة تسليم ما لديها، اعتدى عليها المشتبه به بالسكين، ممّا سبب لها إصابة في الكتف، كما جُرحت ابنتها، وهي في العشرينيات، على مستوى الساق.

وأشار بلاغ صادر عن وزارتي الداخلية والسياحة أن الشخص الذي حاول السرقة مضطرب نفسيا، وأن إصابة الأم تعد طفيفة، بينما استدعت إصابة ابنتها وضعها تحت المراقبة الطبية، وحالتها الآن مستقرة، وأكد البلاغ أن المصالح الأمنية اعتقلت المشتبه به.

وسجّل النشاط السياحي في تونس انتعاشة خلال العام الجاري، بعد انكماش كبير منذ هجوم سوسة شهر يونيو/حزيران 2015، ورفعت عدد من الدول الأوروبية مستوى تحذيرها الخاص بالسفر إلى تونس، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية.