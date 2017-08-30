شاهد.. لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي عبر الأجواء اليابانية

لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ فوق اليابان

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكااليابان
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هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها بيونغ يانغ بنجاح صاروخاً باليستياً فوق الأراضي اليابانية.

نشرت كوريا الشمالية لقطات تظهر لحظة إطلاق صاروخ باليستي من بيونغ يانغ في تجربة صاروخية جديدة زادت من قلق المجتمع الدولي بشأن التوتر في تلك المنطقة، حيث مر الصاروخ عبر الأجواء اليابانية فوق جزيرة هوكايدو قبل أن يسقط في البحر.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكااليابان