شاهد.. لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي عبر الأجواء اليابانية

نشرت كوريا الشمالية لقطات تظهر لحظة إطلاق صاروخ باليستي من بيونغ يانغ في تجربة صاروخية جديدة زادت من قلق المجتمع الدولي بشأن التوتر في تلك المنطقة، حيث مر الصاروخ عبر الأجواء اليابانية فوق جزيرة هوكايدو قبل أن يسقط في البحر.