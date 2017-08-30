بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- دائماً ما يتلقى الكوريون الشماليون نسخة الأخبار التي توافق عليها الحكومة، في وقت متأخر عن الجميع. وحتى ذلك الحين، في دولة منقطعة عن العالم الخارجي، يستمر الناس في حياتهم اليومية… ودون علم بأن الملايين من اليابانيين استيقظوا على صوت صافرات الإنذار.. ودون علم بأن كوريا الجنوبية تنفذ تدريبات القصف الخاصة بها.
شعب كوريا الشمالية لا يعلم عن الاختبار الصاروخي الأخير
شعب كوريا الشمالية لا يعلم بآخر اختبار صاروخي
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 30 اغسطس/آب 2017; 11:48 (GMT +0400).
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بعد أكثر من 8 ساعات من إطلاق الصاروخ، قيل لنا ألا نخبر الكوريون الشماليون عن التجربة الصاروخية ذاتها!
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