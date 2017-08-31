شاهد.. شرطي أمريكي يرفع مسدساً في وجه سائق دراجة

شرطي أمريكي يرفع مسدساً في وجه سائق دراجة

العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 09:30 (GMT +0400).
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يقول سائق دراجة نارية يدعى، أليكس راندال إن الضابط ريتشارد رو استخدم "القوة المفرطة" خلال توقيفه في 16 أغسطس/ آب، وفي البداية لم يعرف عن نفسه على أنه ضابط شرطة

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