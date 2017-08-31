شاهد.. شرطي أمريكي يرفع مسدساً في وجه سائق دراجة

1:41

يقول سائق دراجة نارية يدعى، أليكس راندال إن الضابط ريتشارد رو استخدم "القوة المفرطة" خلال توقيفه في 16 أغسطس/ آب، وفي البداية لم يعرف عن نفسه على أنه ضابط شرطة