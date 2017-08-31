مقتل شرطيين جزائريين بعد منعهما مسلحٍ من تفجير نفسه داخل مقر أمني

الجزائر (CNN)— قُتل شرطيان جزائريان صباح اليوم الخميس في ولاية تيارت، شمال البلاد، عندما فجر مسلح نفسه أمام مقر أمن الولاية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المديرية العامة للأمن الوطني، في هجوم أكدت السلطات أنها تتعامل معه بوصفه عملا إرهابيا.

وفي تفاصيل الهجوم، ارتمى أحد الشرطيين على المسلح الذي كان يرتدي حزاما نفسيا وكان يخطط تفجير نفسه داخل المقر، ليلقى الاثنين حتفهما بعد ضغط المسلح على زر التفجير، بينما لفظ الشرطي الثاني أنفاسه في المستشفى متأثرا بالجراح التي أصيب بها.

وحاول المسلح الدخول إلى المقر بعد محاولة قتل حراس البوابة باستخدام سلاح ناري، إلّا أن المكلفين بالحراسة تفطنوا له، خاصة من ألقى نفسه على الإرهابي لمنعه من التقدم. وأكدت مديرية الأمن أن "التدخل الشجاع" لعناصر الشرطة المكلفين بالحرسة مكّن من تجنب حمام الدم، خاصة أن مقر الأمن يقع في منطقة مكتظة بالسكان.

وتنشط عدة مجموعات جهادية في الجزائر، ويعلن الجيش من حين لآخر عن قتل عدد من عناصرها أو اعتقالهم ومصادرة أسلحته.