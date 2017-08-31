شاهد.. إجلاء آلاف الألمان بسبب قنبلة ضخمة من الحرب العالمية الثانية
شاهد.. إجلاء آلاف الألمان بسبب قنبلة ضخمة
العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 08:02 (GMT +0400).
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قنبلة ضخمة من الحرب العالمية الثانية اكتشفت في موقع بناء في فرانكفورت
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