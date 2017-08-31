الأميران ويليام وهاري يُحييان ذكرى وفاة والدتهما ديانا العشرين

ويليام وهاري يحييان ذكرى وفاة ديانا العشرين

العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 11:25 (GMT +0400).
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قبل الذكرى السنوية العشرين لوفاة الأميرة ديانا، زار الأميران وليام وهاري حديقة تذكارية جديدة لتكريمها.

(CNN)-- يُحيي الأميران ويليام وهاري ذكرى وفاة والدتهما في قصر كينغستون، حيث زارا الحديقة البيضاء التذكارية التي زُيِّنت بأزهارها المفضلة، وكان برفقتهما زوجة ويليام، دوقة كامبريدج. 

تحوي الحديقة أزهار النرجس الفواحة، وأزهار آذان الفأر (أو أزهار لا تنسيني)، وأزهار التوليب البيضاء.

 