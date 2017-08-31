الأميران ويليام وهاري يُحييان ذكرى وفاة والدتهما ديانا العشرين

(CNN)-- يُحيي الأميران ويليام وهاري ذكرى وفاة والدتهما في قصر كينغستون، حيث زارا الحديقة البيضاء التذكارية التي زُيِّنت بأزهارها المفضلة، وكان برفقتهما زوجة ويليام، دوقة كامبريدج.

تحوي الحديقة أزهار النرجس الفواحة، وأزهار آذان الفأر (أو أزهار لا تنسيني)، وأزهار التوليب البيضاء.