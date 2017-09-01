شاهد.. قبل وبعد إعصار “هارفي” من الفضاء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُظهر صور التقطتها أقمار صناعية حجم الفيضانات التي تسبب بها إعصار "هارفي" فيها ولاية تكساس الأمريكية. وحصلت CNN على هذه الصور من شركة DigitalGlobe المتخصصة في التقاط الصور من الفضاء.