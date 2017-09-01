أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُظهر صور التقطتها أقمار صناعية حجم الفيضانات التي تسبب بها إعصار "هارفي" فيها ولاية تكساس الأمريكية. وحصلت CNN على هذه الصور من شركة DigitalGlobe المتخصصة في التقاط الصور من الفضاء.
شاهد.. قبل وبعد إعصار “هارفي” من الفضاء
شاهد.. قبل وبعد إعصار “هارفي” من الفضاء
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
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هذه صور التقطتها أقمار صناعية تظهر فيها ولاية تكساس الأمريكية قبل وبعد إعصار “هارفي” المدمر.
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