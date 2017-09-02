نائب أمريكية: الدخان المتصاعد من قنصلية روسيا بسان فرانسيسكو دليل على التجسس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت النائب الأمريكية، جاكي سباير، إن تصاعد الدخان من القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، بعد إجبارهم على الإخلاء يعتبر دليلا على أن روسيا منخرطة بـ"أعمال تجسس" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة لسباير، حيث قالت: "إذا كان هناك أي شك بأن هناك أعمال تجسس جارية في القنصلية بسان فرانسيسكو، فإن الدخان الأسود يبدد ما يحوم حول هذه المسألة."

من جهتها ردت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، حيث قالت على صفحتها بفيسبوك: "يتم إعداد مبنى القنصلية للتخزين، والتدابير التي يتم اتخاذها في سياق إعداد المبنى للتخزين تتضمن إغلاق النوافذ والتخلص من القاذورات وتفريغ أنابيب المياه وأعمالاً أخرى.. يقوم موظفو القنصلية بإعداد مبنى القنصلية للتخزين. وفي الحقيقة فإنهم يعملون على تخزين العلاقات الروسية الأمريكية لتبقى محفوظة لأفضل وقت،" وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية.

ويذكر أن أمر السلطات الأمريكية بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو يأتي ردا على طلب روسيا تقليص عدد الموظفين الأمريكيين في بعثة الولايات المتحدة بروسيا.