بوتين يكشف من بنظره سيحكم العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن من سيقود "الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم،" على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقائها امام أكثر من مليون طالب في مدينة ياروسلافل، شمال شرق موسكو، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ما هو السر في قوة فلاديمير بوتين؟ 1:51

وقال بوتين في كلمته: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ليس فقط بالنسبة لروسيا بل لكل الإنسانية.. هناك إمكانيات ضخمة ولكن أيضا هناك مخاطر عديدة اليوم.. ومن سيصبح قائدا في هذا المجال سيصبح الحاكم في العالم."

وإذا أصبحت روسيا قائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال بوتين: "سنشارك هذه التكنولوجيا مع باقي العالم كما نفعل بالوقت الحالي فيما يتعلق بالتكنولوجيا الذرية والنووية."