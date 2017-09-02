الدخان يتصاعد وسط مواجهة مشتعلة.. وموسكو لواشنطن: توقفوا وإلا!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها استدعت دبلوماسيا أمريكيا لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك بعدما أمرت السلطات الأمريكية بإغلاق 3 مقرات دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة، وسط توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الأمريكية في موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على "نية للسلطات الأمريكية تفتيش مقر الممثلية التجارية الروسية في واشنطن".

وأضافت أنها تعتبر "التفتيش المخطط له غير القانوني للمقرات الدبلوماسية الروسية، دون وجود مسؤولين روس، والتهديد بكسر الباب الأمامي، خطوة عدائية غير مسبوقة، قد تستخدمها الأجهزة الخاصة الأمريكية لتدبير استفزازات معادية لروسيا عن طريق زرع مواد تشكل خطورة".

وطالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأمريكية بالتوقف عن "الانتهاكات الفظة للقانون الدولي والتراجع عن التطاول على حصانة المرافق الدبلوماسية الروسية"، مهددة بقولها: "وإلا سنحتفظ بحق اتخاذ تدابير بناء على مبدأ الرد بالمثل".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس الماضي، أنها ستغلق القنصلية الروسية العامة في سان فرانسيسكو ومقرات دبلوماسية أخرى في واشنطن ونيويورك، ردا على قرار السلطات الروسية بتخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا الذي صدر بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على عقوبات جديدة ضد موسكو.

وتصاعد دخان كثيف، الجمعة، من مقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، حيث أعلن جهاز الإطفاء بالمدينة أنه ليس حريقا. وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي جاكي سبير إن تصاعد الدخان من القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، بعد إجبارهم على الإخلاء يعتبر دليلا على أن روسيا منخرطة بـ"أعمال تجسس".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه جزء من "عملية حفظ طارئة للمبنى". وأضافت: "فيما يتعلق بهذا الأمر فإنه قد يجري إغلاق النوافذ وقد يجري إيقاف الإضاءة وصرف المياه وإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة والتخلص من القمامة وإيقاف تشغيل خدمات أساسية وأشياء كثيرة أخرى".