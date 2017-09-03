ترامب يرد على سؤال عما إذا كان سيهاجم كوريا الشمالية.. ويؤكد: التهدئة لن تجدي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن التهدئة لن تجدي مع كوريا الشمالية، وذلك بعد إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية لصاروخ طويل المدى، مشددا على أن أقوال وأفعال كوريا الشمالية "خطيرة وعدائية جدا".

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وقال ترامب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية. كلماتهم وأفعالهم عدائية وخطيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة". وأضاف أن "كوريا الشمالية دولة مارقة أصبحت تشكل تهديدا كبيرا ومصدر حرج للصين التي تحاول المساعدة لكنها لا تحرز نجاحا يذكر". وتابع ترامب بالقول إن "كوريا الجنوبية تكتشف، كما قلت لهم، إن حديث التهدئة مع كوريا الشمالية لن يجدي لأنهم لا يفهمون سوى أمرا واحدا".

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا سيشن هجوما على كوريا الشمالية، قال ترامب: "سوف نرى". ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع فريق الأمن القومي الأمريكي لبحث التجربة النووية الكورية الشمالية، التي تعد الأولى في عهد ترامب والسادسة في تاريخ كوريا الشمالية.