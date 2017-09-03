انفجار بقوة 6.3 درجة على مقياس رختر بكوريا الشمالية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مركز المراقبة الجيولوجي الأمريكي، الأحد، إنه رصد هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في منطقة قريبة من موقع إجراء بيونغ يانغ لتجاربها النووية، شمال البلاد.

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وبين المركز أن الهزة قد تكون ناجمة عن "انفجار محتمل،" في الوقت الذي قالت فيه السلطات في كوريا الجنوبية، إن بلاده رصدت هزة أرضية مفتعلة قرب منطقة بونغي ري شمال كوريا الشمالية.

من جهتها قالت الحكومة اليابانية إن الهزة الأرضية في كوريا الشمالية ناجمة عن تجربة نووية، حيث قالت في بيان: "بعد تحليل المعلومات الواردة من الوكالة الجيولوجية اليابانية، فإن هذه الهزة ناجمة عن تجربة نووية."

وقال رئيس أركان الجيش في كوريا الجنوبية في بيان إنه وفي رد على هذا الحدث "رفع الجيش الكوري الجنوبي حالة الاستعداد وكثف من عمليات المراقبة على كوريا الشمالية."