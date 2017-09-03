كوريا الشمالية تعلن تجربة قنبلة هيدروجينية بنجاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، عن إجرائها تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية، قائلة إنها لأغراض تتعلق بنظام صواريخها البالستية العابرة للقارات، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي.

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وذكر تقرير التلفزيون: "تجربة القنبلة الهيدروجينية أجريت لاختبار وتأكيد الدقة ومصداقية الأنظمة التكنولوجية وتصاميم البنى الداخلية الحديثة التي أدخلت على أنظمة حمل القنبلة الهيدروجينية على الصواريخ البالستية العابرة للقارات."

ويذكر أن مركز المراقبة الجيولوجية بأمريكا رصد صباح الأحد هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر شمال كوريا الشمالية وفي منطقة قريبة من المنطقة التي تستخدمها بيونغ يانغ لتجاربها النووية، في حين قالت الحكومة اليابانية إنها وبعد تحليل المعلومات الواردة تبين أن الهزة الأرضية ناجمة عن انفجار نووي.