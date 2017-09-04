حصار 30 ألفا من مسلمي الروهينغا دون غذاء.. ولاجؤون: هكذا يتم القتل الجماعي

(CNN)— يوجد عشرات الآلاف من لاجئي أقلية الروهينغا في الحدود بين ميانمار (بورما) وبنغلاديش في وضعية حصار دون الغذاء الضروري أو الرعاية الطبية، وسط العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش ميانمار، وهي العمليات التي راح ضحيتها الآلاف.

وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية، التقطتها منظمة هيومن رايتس ووتش، صعوبة الهروب في غرب إقليم راخين، إذ دُمرت قرى بأكملها في المواجهات الدائرة بين القوات المسلحة لميانمار والمتمردين المحليين، وتشير تقارير نقلها نشطاء لـCNN إلى حصار ما يقارب 30 ألفا من السكان في تضاريس جبلية، دون أن يكون بحوزتهم أيّ غذاء أو علاجات طبية.

وقال لاجؤون استطاعوا الفرار إلى بنغلاديش إنهم عاشوا ظروفا خطيرة، إذ صرحت واحدة منهم أن الجنود ضربوهم وأطلقوا النار عليهم وقتلوا منهم الكثير، متحدثة عن اغتصاب الجنود للنساء وقتلهن بعد ذلك، كما صرحت لاجئة أخرى أنها رأت ابنها يعذب حتى الموت أمام أعينها.

ويجد لاجؤو الروهينغا صعوبات كبيرة في الوصول إلى بنغلاديش، كما لا يستطعيون العودة إلى ديارهم، ويوجد المحاصرون حاليا بين مدينتي مونغداو وراتيدونغ في غرب ميانمار.

وصرّح مسؤول من فرع هيومن رايتش ووتش في بورما أن حياة السكان مهددة، مطالبا بالإسراع في إنقاذهم، وقد أظهرت فيديوهات توصلت بها CNN من نشطاء بالميدان عشرات النساء والرجال والأطفال وهم يعيشون في خيام مؤقتة فوق الجبال، مصنوعة من العصي.

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 73 ألفا من الروهينغا ، فرّوا إلى بنغلاديش منذ يوم 25 أغسطس/آب الماضي، كما سبق للأمم المتحدة أن أشارت بداية هذا العام في تقرير لها أن القوات الأمنية في بورما قامت بحملات كبيرة من القتل والاغتصاب والتعذيب في إقليم راخين.

وتتهم حكومة ميانمار من تسميهم بالإرهابيين ببدء أعمال العنف في إقليم راخين، متحدثة عن أن مسلحي الروهينغا قتلوا 12 عنصرا من الأجهزة الأمنية في هجوم على مركز على الحدود قبل أسبوعين، متهمة المتمردين بإحراق المنازل في القرى، كما قال مسؤول عسكري إن الحكومة تقوم بجهد كبير لحلّ أزمة إقليم راخين.

ولم تستطع CNN التحقق من المعطيات التي وردت على لسان اللاجئين أو الحكومة بما أن هذه الأخيرة تمنع أيّ تحرك إعلامي في اتجاه إقليم راكين، كما تمنع كذلك تنقل المنظمات الدولية في اتجاه هذه المنطقة.

وتعد الروهينغا أقلية مسلمة في بلد ميانمار الذي يصل عدد سكانه البوذيين إلى حوالي 90 بالمئة، وتعتبر من بين الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم، إذ تعتبر سلطات مينامار أفرادها بنغلايين، فيما تقول سلطات بنغلاديش إنهما بورميين.

وتعاني الروهينغا قمع الحكومة البورمية رغم أن هذه الأقلية عاشت في البلاد منذ أجيال، إذ تمنع الحكومة أفرادها من حقوق المواطنة وكثيرا ما تتم ملاحقتهم والتضييق عليهم.