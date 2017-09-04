روسيا قد تزيد صواريخها في المحيط الهادئ لمواجهة أنظمة أمريكا الصاروخية

موسكو، روسيا (CNN)-- قد تزيد روسيا من أنظمتها الصاروخية الموجودة في المحيط الهادئ لتخلق "توازناً" بعد نشر أنظمة الولايات المتحدة الأمريكية الصاروخية في المنطقة رداً على تهديدات كوريا الشمالية، حسبما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين.

وكان ريابكوف يُشير إلى نشر أمريكا لنظام الدفاع الصاروخي (THAAD) قرب كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف ريابكوف: "ما يحدث مباشرة قرب حدودنا فيما يتعلق بتعزيز قوة نظام الدفاع الصاروخي، والذي يثير قلق كلا من كوريا الجنوبية واليابان، يدفعنا إلى احتمالات تطوير قوتنا العسكرية في تلك المنطقة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".