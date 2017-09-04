بعد انتشار الفيديو.. الشرطة المغربية تعتقل لصا هدّد رجلا مسنا بسكين كبير

الرباط (CNN)— بعد انتشار فيديو على مدار واسع، أظهر لصا مسلحا بسكين كبير وهو يهدّد رجلا مسنا بطعنه إن لم يسلمه ما بحوزته، أعلنت الشرطة المغربية عن اعتقال المشتبه به، إذ تبين أن لديه سوابق قضائية في السرقة والاتجار في المخدرات.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر من الشرطة القضائية تمكنوا من اعتقال المشتبه به، صباح أمس الأحد، في مدينة فاس ويبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وباستخدام السلاح الأبيض.

شاهد الفيديو:

وحددت الشرطة هوية المشتبه به انطلاقا من شريط الفيديو حسب البلاغ، لافتة أن السرقة وقعت في قطاع مرس السلطان الفداء بالدار البيضاء، وأن المشتبه لاذ بالفرار إلى فاس بعدما ارتكب سرقتين بنفس "الأسلوب الإجرامي".

وفيما لم تذكر الشرطة توقيت التقاط الفيديو، يرّجح أن يكون قد التُقط قبل عيد الأضحى بقليل، إذ انتشر الفيديو خلال منتصف الأسبوع الماضي، في فترة تنشط خلالها عمليات السرقة الموصوفة خاصة في المناطق القريبة من محلات بيع الأضاحي.