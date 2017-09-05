بريطانيا تعتقل عناصر بالجيش على خلفية مكافحة الإرهاب

لندن، بريطانيا (CNN)-- قال متحدث باسم الجيش البريطاني، لـCNN، الثلاثاء، إن القوات المسلحة في الدولة اعتقلت عدداً من عناصرها تحت قانون الإرهاب لكونهم على صلة بمجموعة يمينية متطرفة محظورة.

وأضاف المسؤول: "يمكننا أن نؤكد أن عدداً من الأفراد العاملين في قد ألقي القبض عليهم بموجب قانون (مكافحة) الإرهاب لكونهم صلة بمجموعة يمينية متطرفة محظورة. هذه الاعتقالات هي نتيجة لعملية ترأستها قوات الشرطة بدعم من الجيش."

وتابع: "والآن أصبح الأمر موضوع تحقيق تجريه الشرطة المدنية، وسيكون من غير المناسب التعليق على ذلك. وينبغي تقديم أي استفسارات أخرى إلى قوة شرطة غرب ميدلاندز."