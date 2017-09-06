رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا موسعا.. هذه قائمة الوزراء الجدد

تونس (CNN)—أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن تعديل شمل عدة وزارات في الحكومة التي يقودها، بعد مرور عام تقريبا على تشكيلها، وشمل التعديل وزارات النقل والصحة والتنمية والتشغيل والتربية والتجارة.

وقال الشاهد في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة التونسية صباح اليوم الأربعاء إنه قام بالتشاور مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، متحدثا عن أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة "حكومة حرب، وستواصل خوض الحرب على الفساد والحرب من أجل التنمية ومحاربة البطالة والتفاوت الجهوي".

وعيّن الشاهد المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية مكان فاضل عبد الكافي الذي ترّأس الوزارة مؤقتا بعد إعفاء لمياء الزريبي، كما أعاد عبد الكريم الزبيدي إلى منصبه وزيرا للدفاع ليخلف بذلك الجامعي فرحات الحرشاني، كما عيّن لطفي براهم، آمر الحرس الوطني سابقا، وزيرا للداخلية خلفا للهادي المجدوب.

وفي منصب جديد، عيّن الشاهد تعيين توفيق الراجحي وزيرا مكلفًا بالإصلاحات الاقتصادية، كما عيّن رضوان عيارة وزيرا النقل خلفا لأنيس غديرة، وحاتم بن سالم وزيرا للتربية خلفا لناجي جلول الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي، وزياد العذاري وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكان فاضل عبد الكافي.

ولم يمس التعديل وزارات أخرى كالخارجية والعدل والسياحة والفلاحة، ويأتي بعد ضغوط حزبية وتداول بين الفرقاء السياسيين، وتتشكل حكومة الوحدة الوطنية التونسية في المقام الأول من المستقلين، متبوعين بوزراء أحزاب منها نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس.

وفيما يلي قائمة الوزراء الجدد حسب ما أعلنه الشاهد:

السيد عبد الكريم الزبيدي : وزير الدفاع

السيد لطفي براهم : وزير الداخلية

السيد محمد رضا شلغوم : وزير المالية

السيد حاتم بن سالم : وزير التربية

السيد زياد العذاري : وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

السيد خالد قدور : وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

السيد سليم شاكر : وزير الصحة

السيد عماد الحمامي : وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

السيد عمر الباهي : وزير التجارة

السيد فوزي بن عبد الرحمان : وزير التكوين المهني والتشغيل

السيد مبروك كرشيد : وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

السيد رضوان عيارة : وزير النقل

السيد توفيق الراجحي : وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى

السيد حاتم شهر الدين الفرجاني: كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية

السيد سليم فرياني: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

السيد هشام بن أحمد: كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية

السيدة سنية بالشيخ: كاتب دولة لدى وزير الصحة

السيدة سارة رجب: كاتبة دولة لدى وزير النقل

السيد عادل الجربوعي: كاتب دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج

السيد عبد القدوس السعداوي: كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب.