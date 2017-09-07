أمريكا تدين وزيراً تركياً سابقاً بالتآمر لانتهاك عقوبات على إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدانت السلطات الأمريكية أربعة أشخاص، من بينهم وزير الاقتصاد التركي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حكومة إيران وجهات إيرانية أخرى، ما ينتهك بشكل مباشر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك.

وأضاف بيان مكتب المدعي العام أنه يُزعم أن الأفراد قاموا بغسل الأموال المتعلقة بهذه المعاملات غير القانونية وكذبوا على مسؤولي الحكومة الأمريكية حول هذه المعاملات.

وكان 5 أشخاص آخرين وجهت لهم اتهامات في هذه القضية.

وعمل العديد من المتهمين في بنك مملوك للحكومة التركية لم يُذكر اسمه، كان يستخدم لإجراء المعاملات من خلال شبكة من الشركات. ودفع المتآمرون المشاركون البنوك الأمريكية إلى معالجة المعاملات المالية الدولية دون علم بأنها تنتهك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وتم القبض على رضا زراب ومحمد هاكان أتيلا في مارس/ آذار الماضي، ومن المقرر أن يُحاكما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وأفاد البيان أن سبعة من المُدعى عليهم الآخرين لم يُعتقلوا بعد، هم وزير الاقتصاد التركي السابق، محمد ظافر شاغليان، والمدير العام السابق لبنك خلق التركي سليمان أصلان، وليفنت بلقان وعبدالله هاباني ومحمد زراب وكاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده.