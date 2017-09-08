سيناتور لـCNN: لحل أزمة كوريا الشمالية انظروا لها بعين كيم جونغ أون

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور الجمهوري، فرانسيس روني، إن الوضع الحالي في الأزمة بين واشنطن وبيونغ يانغ يستوجب التوقف للحظة والنظر إلى الأمور من منظور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون.

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وأوضح روني في مقابلة مع الزميل وولف بليتزر لـCNN: "إذا توقفنا لثانية وأخذنا خطوة إلى الوراء ونظرنا إلى الأمر من وجهة نظر كيم جونغ اون، هو يرى أنه وخلال الـ30 عاما الماضية، قمنا بعمل أمور عدائية كثيرة أثارت غضب الولايات المتحدة الأمريكية ورد فعلها هو عقوبات هنا وهناك، ثم يزول كل ذلك."

وأضاف: "بهذه الرؤية استمر كيم جونغ ايل (والد زعيم كوريا الشمالية الحالي) بتطوير برامجه العسكرية، والآن يقوم بذلك ابنه، فلدينا عمل استمر لجيلين على تطوير السلاح النووي.. وعليه لو كان الأمور منوطا بي لما كنت مستعدا للحديث مع بيونغ يانغ."

وتابع السيناتور قائلا: "كنت لأقول لهم (كوريا الشمالية) اذهبوا وتحدثوا مع الصين، فهي القادرة على التوصل إلى تسوية في هذا الأمر عبر الدبلوماسية، ونحن بحاجة ملحة للدبلوماسية الصينية، ومن جهة أخرى من المهم أن يرى كيم أن هناك توجها مغايرا للولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة."