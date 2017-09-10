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بتقنية 360 درجة.. شاهد إعصار إرما

بتقنية 360 درجة.. شاهد إعصار إرما

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و15 دقيقة.
أمريكاظواهر طبيعية
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في هذا الفيديو بتقنية الـ360 درجة، تظهر رياح إعصار إرما وهي تدفع رافعات البناء في ميامي للدوران.

أمريكاظواهر طبيعية
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