المتحدثة باسم خارجية روسيا ترتدي الحجاب: بالطبع نلتزم يقواعد اللباس في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، صورة لها مرتدية الحجاب ولباس طويل، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وقالت زاخاروفا في تعليق على الصورة: "في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد اللبس المعمول بها هناك.. بالطبع،" وفقا لما نقلتنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.

ويشار إلى أن زاخاروفا في المملكة العربية السعودية ضمن الوفد المرافق، لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة للمملكة للحديث عن عدد من القضايا الإقليمية وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.