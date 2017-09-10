أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فيديو يُظهر إعصار إرما، المصنف ضمن الفئة الرابعة، والدمار الذي تسبب به في فلوريدا إثر الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 210 كيلومتراً في الساعة.
شاهد.. عندما تضرب رياح بسرعة 210 كم/س اليابسة بفلوريدا
شاهد.. عندما تضرب رياح بسرعة 210 كم/س اليابسة
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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شاهد الدمار الذي تسبب به إعصار إرما في فلوريدا بسبب الرياح العاتية.
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