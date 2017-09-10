شاهد.. عندما تضرب رياح بسرعة 210 كم/س اليابسة بفلوريدا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— فيديو يُظهر إعصار إرما، المصنف ضمن الفئة الرابعة، والدمار الذي تسبب به في فلوريدا إثر الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 210 كيلومتراً في الساعة.