بتقنية 360 درجة.. قف وسط مسار إعصار إرما

بتقنية 360 درجة.. قف وسط مسار إعصار إرما

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و12 دقيقة.
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- خذ خطوة إلى بيسماين بوليفارد، حيث ضربت رياح إعصار إرما وفيضاناته بكل ضراوة في مركز ميامي.

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