ماكين لـCNN: ثمن عدائية زعيم كوريا الشمالية سيكون "الانقراض"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال السيناتور جون ماكين، إن ثمن الأعمال العدائية التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيكون "الانقراض" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مقابلة لماكين مع CNN حيث قال إن على الولايات المتحدة الأمريكية "التأكد من أن كيم جونغ أون على دراية بأنه إن قام بأعمال ذات طابع عدائي فإن الثمن سيكون الانقراض،" داعيا إلى تعزيز الدفاعات الصاروخية حول شبه الجزيرة الكورية.

وتابع ماكين قائلا: "وزير الدفاع في كوريا الشمالية وقبل أيام قليلة طالب بتحريك أسلحة نووية، وهذا أمر لابد من الأخذ به بصورة جدية جدا،" لافتا إلى أن هناك حاجة أمريكية للضغط على الصين وتحريكها في هذا الملف، حيث قال: "الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بخسارة التجارة معكم ولكن لابد من أن يتغير أمر ما."