وسط تكهنات بفجائية الزيارة.. مادورو يغادر الجزائر دون لقاء بوتفليقة

الجزائر (CNN)— غادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجزائر ليلة أمس الاثنين، مختتما زيارة سريعة لم تدم سوى يوما واحدا بدل يومين التي أعلنت الجزائر عنها سابقا، دون أن يلتقي رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن مادورو غادر الجزائر من مطار الهواري بومدين الدولي، وكان في توديعه رئيس مجلس الأم عبد القادر بن صالح والوزير الأول امحمد أويحي، وقد تداول في زيارته موضوع أسعار النفط بما أن البلدين يعتمدان بشكل أساسي على المحروقات في الاقتصاد المحلي.

وتداولت مجموعة من وسائل الإعلام المحلية أن الزيارة جاءت عرضية ولم تكن مبرمجة من قبل، إذ توقفت طائرة مادورو في مطار الجزائر قادمة من كازاخستان أوّل أمس الأحد، وهو اليوم ذاته الذي أعلن فيه وكالة الأنباء المحلية أن مادورو يزور البلاد، أي أن الزيارة انتقلت من توقف تقني إلى زيارة رسمية، وفق التكهنات.

ويثير غياب بوتفليقة عن لقاء عدد من رؤساء الحكومات والدول الذين يزرون بلاده أسئلة عن وضعه الصحي، إذ لم يلتق رئيس الوزراء الفرنسي السابق برنار كازنوف، كما دفع وضعه الصحي إلى إلغاء لقاء له مع أنجيلا ميركل، زيادة على ظهوره شاحب اللون في زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس.