المغرب يرسل مساعدات إنسانية إلى لاجئي الروهنينغا في بنغلاديش

الرباط (CNN)— أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدة إنسانية عاجلة إلى بنغلاديش لأجل دعم جهودها في استقبال لاجئي أقلية الروهينغا المسلمة، الهاربين من العنف في ميانمار، وفق ما أكدته الخارجية المغربية والتعاون الدولي صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرز بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه المبادرة الإنسانية "تهدف إلى دعم جهود هذا البلد الشقيق في مواجهة التدفق المكثف للاجئين المنتمين إلى أقلية الروهينغا المسلمة، الوافدين من ميانمار"، لافتًا أن المساعدات التي تتكون من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية وأدوية ضرورية نُقلت مسبقا عبر القوات المسلحة الملكية.

وبإرساله هذه المساعدات، انضم المغرب إلى قائمة دول عديدة أعلنت دعمها المادي لأقلية الروهينغا منذ بدء موجة العنف الأخيرة يوم 25 أغسطس/آب، منهم تركيا التي وزعت مساعدات على 45 ألفا من لاجئي هذه الأقلية، واستراليا التي قدمت ما يقارب 5 ملايين دولار استرالي، والكويت بقيمة 1.5 مليون دولار، ونيوزيلندا بالقيمة ذاتها، وأندونيسيا التي لم تعلن قيمة مساعداتها.