السعودية: إحباط مخطط لتنظيم داعش استهدف مقرين لوزارة الدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر لم تكشف هويته أن رئاسة أمن الدولة تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة".

وأشار المصدر، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، أن رئاسة أمن الدولة تمكنت من القبض على الانتحاريين المكلفين بتنفيذ هذه العملية قبل بلوغها المقر المستهدف، متحدثة عن أنهما من جنسية يمنية وأن اسميهما يختلفان عن ما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضُبطت بحوزتهما.

كما تابع المصدر للوكالة المذكورة إلقاء الفبض على شخصين سعوديي الجنسية يتم حاليا التثبت من علاقتهما المفترضة بالانتحاريين، وقد ذكرت الوكالة اسمي اليمنيين بينما تحفظت عن ذكر اسمي السعوديين لـ"ما تقتضيه مصلحة التحقيق".

وضبطت قوات أمن الدولة خلال العملية "حزامين ناسفين (يزن كل واحد منهما (7) سبعة كيلو جرامات)، بالإضافة إلى تسع قنابل يدوية محلية الصنع، وأسلحة نارية و بيضاء"، كما اكتشفت استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت "وكراً للانتحاريين والتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وعلى كيفية استخدامها"، حسب المصدر ذاته.