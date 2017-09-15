الشرطة الفرنسية لـCNN: اعتقال شخص حاول طعن جندي بمحطة للمترو

باريس، فرنسا (CNN)— قالت الشرطة الفرنسية، إنها اعتقلت شخصا حاول طعن جندي على رأس عمله في محطة شاتاليه لقطارات الميترو في العاصمة الفرنسية، باريس، الجمعة.

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وأضافت الشرطة الفرنسية في تصريح لـCNN إن الجندي تصدى للمهاجم وتصارع معه قبل أن يسقطه على الأرض ويقوم باعتقاله، لافتة إلى أنه لا يوجد أي إصابات ناجمة عن محاولة الهجوم هذه.

ويشار إلى أن الجندي الفرنسي عضو في دورية تابعة لعملية سينتينيل الفرنسية، وهي العملية التي فرضتها السلطات في البلاد منذ العام 2015 في الوقت الذي تبقى فيه الدول متيقظة بوجه الهجمات الإرهابية.