هيئة النقل في لندن: إغلاق جزء من خطوط قطارات الانفاق بسبب "وضع أمني"

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قالت هيئة النقل في العاصمة البريطانية، لندن، إنها أغلقت جزءا من خطوط قطارات الانفاق بسبب ما وصفته "وضعا أمنيا،" في محطة بارسون غرين، صباح الجمعة.

من جهتها قالت شرطة الميتروبوليتان البريطانية في تغريدة على صفحتها بتويتر: "نحن على علم بالأحداث في بارسون غرين، والضباط متواجدون هناك،" في الوقت الذي نشرت فيه خدمات الإسعاف البريطانية تغريدة قالت فيها: "نحن متواجدون في في بارسون غرين إلى جانب شرطة الميتروبوليتان، المزيد من المعلومات لاحقا."

ويذكر أن هيئة النقل البريطانية قالت إن خدمات القطارات بين محطتي إيرلز كورت وويمبلدون تم تعليقها.