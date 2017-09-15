مصدر لـCNN: عثرنا على جهاز توقيت بقنبلة قطار لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قال مارك رولي، مساعد مفوض شرطة الميتروبوليتان البريطانية، إن الانفجار الذي وقع في قطار متوقف بمحطة بارسون غرين، صباح الجمعة، ناجم عن قنبلة، في حين لفت مصدر مطلع على سير التحقيقات بتصريح لـCNN أن الأمن عثر على جهاز توقيت مع القنبلة في تطور يظهر أن الجهاز كان يفترض به أن يحدث أضرارا أكبر بكثير.

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وأضاف رولي في المؤتمر الصحفي الموجز له: "إن أغلب الجرحى الـ18 جاءت إصاباتهم متمثلة بحروق ناجمة عن ومض الانفجار،" لافتا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية،" وذلك في رد على سؤال حول إن كانت هناك أي معلومات أو أشخاص مشتبه بهم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة في أعقاب الهجوم قال فيها: "هجوم إرهابي آخر في لندن من قبل إرهابي خاسر، هؤلاء أشخاص مرضى كانوا في مرأى سكوتلاند يارد (الشرطة البريطانية) علينا أن نكون استباقيين."

وأردف ترامب في تغريدة منفصلة: "حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون أكبر بكثير، وأكثر صرامة وتحديدا، ولكن غباء سيكون ذلك غير صحيح سياسيا."