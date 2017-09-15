حائزة على نوبل للسلام تصمت عن "التطهير العرقي" لمسلمي الروهينغا.. من هي زعيمة ميانمار؟

‫حائزة على نوبل للسلام.. من هي زعيمة ميانمار؟

العالم
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
ميانمارالروهينغاالإسلامالعنف
1:41

‫تقول جماعات حقوق الإنسان إن القتل الجماعي للروهينغا يحدث دون أن تفعل أي شيء لإيقافه‬.

تواجه زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام اتهامات بالصمت عما يحدث لمسلمي الروهينغا في بلادها، الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"التطهير العراقي"، فمن هي أونغ سان سو تشي؟

ميانمارالروهينغاالإسلامالعنف