تواجه زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام اتهامات بالصمت عما يحدث لمسلمي الروهينغا في بلادها، الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"التطهير العراقي"، فمن هي أونغ سان سو تشي؟
حائزة على نوبل للسلام تصمت عن "التطهير العرقي" لمسلمي الروهينغا.. من هي زعيمة ميانمار؟
حائزة على نوبل للسلام.. من هي زعيمة ميانمار؟
العالم
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
1:41
تقول جماعات حقوق الإنسان إن القتل الجماعي للروهينغا يحدث دون أن تفعل أي شيء لإيقافه.
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