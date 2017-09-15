حائزة على نوبل للسلام تصمت عن "التطهير العرقي" لمسلمي الروهينغا.. من هي زعيمة ميانمار؟

تواجه زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام اتهامات بالصمت عما يحدث لمسلمي الروهينغا في بلادها، الذي وصفته الأمم المتحدة بـ"التطهير العراقي"، فمن هي أونغ سان سو تشي؟