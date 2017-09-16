ماذا يعني رفع درجة التأهب في بريطانيا إلى حرج؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات البريطانية، مساء الجمعة، رفع درجة التأهب الأمني في البلاد إلى "حرج" وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في قطار أنفاق بالعاصمة، لندن، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا، لا يعتقد أن منهم من هو في حالة خطيرة.

في دقيقة واحدة.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟ 1:11

رفع درجة التأهب إلى حرج يعني اعتبار أن هناك هجوما آخر "على وشك الوقوع،" في حين يرى محللون أن رفع السلطات الأمنية البريطانية من درجة التأهب يعني أنهم مطلعون على معلومات لم تكشف للعلن ويقومون بالتعامل معها بسرية في الوقت الحالي.

في هذه الأثناء يقوم المئات من المحققين بتقفي والبحث بآثار الانفجار الذي صنف بـ"الإرهابي،" ومراجعة كاميرات المراقبة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الداخلية وفي مقدمتها جهاز "MI5" في حين تُجرى عمليات بحث واسعة عن المشتبه به أو بهم في هذا الحدث.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد صرحت، الجمعة، قائلة: "إن العامة سيلاحظون أعدادا أكبر من رجال الأمن المسلحين في شبكة المواصلات وفي الشوارع لتوفير حماية إضافية، في خطوة ستوفر المزيد من الأمن والسلامة خلال عمليات التحقيق."