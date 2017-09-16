زعيم كوريا الشمالية: نسعى إلى "توازن" عسكري مع أمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده تسعى إلى امتلاك قوة عسكرية مساوية للقدرات العسكرية الأمريكية، وذلك لردع الولايات المتحدة عن أي هجوم على بلاده، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، السبت.

وقال زعيم كوريا الشمالية: "هدفنا النهائي هو التوصل إلى توازن في القوة الحقيقية مع الولايات المتحدة وجعل حكام الولايات المتحدة لا يجرؤون على الحديث عن الخيار العسكري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". وأضاف كيم أن هدف كوريا الشمالية من استكمال قوتها النووية "وصل إلى غايته تقريبا".

وبعد أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، الجمعة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند مكماستر، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن صبر الولايات المتحدة تجاه برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية "ينفذ بشكل سريع".

وأضاف: "بالنسبة للذين تحدثوا عن عدم وجود خيار عسكري، يوجد خيار عسكري لكنه ليس الخيار المفضل"، مؤكدا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كرر حديثه عن أن الخيار العسكري مطروح للرد على استفزازات كوريا الشمالية لكنه "ليس الخيار الأول".