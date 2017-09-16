بريطانيا ترفع مستوى التأهب الأمني إلى "حرج".. وداعش يتبنى تفجير مترو لندن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، لـCNN، الجمعة، إنه جرى رفع مستوى التأهب المني في مواجهة التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة إلى "حرج" بعد تفجير مترو لندن، وهو ما يعني أن حدوث هجوم آخر هو أمر متوقع.

واعتبر مساعد مفوض شرطة لندن الكبرى مارك راولي أن إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن مثل هذه الهجمات أصبح "أمرا روتينيا سواء كان للتنظيم علاقة بمنفذي الهجمات أم لا"، وذلك ردا على سؤال حول إعلان "داعش"، مسؤوليته عن تفجير مترو لندن.

وذكرت ما تُسمى بـ"وكالة أنباء أعماق"، الذراع الإعلامية لتنظيم "داعش"، نقلا عمن وصفته بـ"مصدر أمني، أن "تفجير العبوة الناسفة بمترو أنفاق في لندن نفذته مفرزة تابعة للدولة الإسلامية". ووقع التفجير بقنبلة بدائية الصنع في محطة مترو أنفاق جنوب غرب لندن، وأسفر عن إصابة 29 شخصا، في حادث وصفته الشرطة بـ"الإرهابي".